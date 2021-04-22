Победителей конкурса рисунков объявят 1 июня
В Забайкалье стартовал краевой конкурс рисунков по мотивам бурятских сказок. К участию приглашаются дети дошкольного возраста и их родители. Родители читают своим детям сказку на бурятском языке, обсуждают её вместе с ребёнком, затем дети рисуют рисунок по мотивам прочтённой сказки.
На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге формата А4. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Участник должен предоставить только одну работу.
Конкурс проводится поэтапно: I этап - на уровне образовательной организации, II этап – муниципальный, III этап – межмуниципальный. На третий этап конкурса допускаются победители и призёры второго этапа, не более 15 участников каждого муниципального района или городского округа. Для участия в межмуниципальном этапе необходимо отправить до 15 мая заявку, согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника и конкурсные материалы.
Всем участникам третьего этапа конкурса выдаются сертификаты. Победители и призёры награждаются дипломами и подарками. Подведение итогов и награждение состоится 1 июня в посёлке Агинское в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню защиты детей.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Баян даа, турэлхи хэлэмнай (Богат наш родной язык)» с целью популяризации бурятского языка, выявление одарённых детей, развитие творческого, художественно-эстетического начала у дошкольников, приобщение подрастающего поколения бурят к родной литературе.
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В Забайкалье дошкольники рисуют бурятские сказки
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