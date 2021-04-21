Для прибывающих из Турции и Танзании ужесточили правила въезда

Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ



Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну для туристов, прибывающих из Турции и Танзании. Согласно новому постановлению, прибывающие из этих стран россияне должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус.



Прибывшим из-за границы необходимо соблюдать режим самоизоляции до лабораторного подтверждения отсутствия заражения коронавирусной инфекцией.



Также, согласно внесённым изменениям, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.



15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца.

