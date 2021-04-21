Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
Роспотребнадзор ужесточил правила въезда в страну для туристов, прибывающих из Турции и Танзании. Согласно новому постановлению, прибывающие из этих стран россияне должны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус.
Прибывшим из-за границы необходимо соблюдать режим самоизоляции до лабораторного подтверждения отсутствия заражения коронавирусной инфекцией.
Также, согласно внесённым изменениям, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.
15 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца.
Для прибывающих из Турции и Танзании ужесточили правила въезда
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых
Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут
Низовкина уверена, что без проблем выдержит очередную голодовку
Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат страны по женской борьбе
Конкурс продлится до середины мая
Девочка практически погибала от удушья
Женщину задержали в аэропорту
Прокуратура внесла представление главе района
Работодатель не возместил деньги добровольно
Уровень воды в реке понизился
В деле разбиралась прокуратура
В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня