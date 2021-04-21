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В Бурятии снижается суточный прирост заражений коронавирусом

В Бурятии снижается суточный прирост заражений коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили всего 29 заражённых коронавирусом. Таких невысоких цифр не было уже давно, ещё с лета.

Максимальный прирост больных был осенью, во вторую волну коронавируса. В октябре ежедневно было более 200 заражённых. Зимой каждый день выявляли чуть более 100 новых больных. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже психологической отметки в 100 заболевших. С тех пор заболеваемость только идёт на убыль. Для сравнения, накануне оказалось 29 заражённых, за день до этого +31, до этого +30, +36, +38, +37, +39, +41, +40 и т.д.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии в Бурятии вплотную приблизилось к 37 тысячам. Если точнее, то это 36 917 случаев. Из них 54% (19 648) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё выздоровели 35 506 человек, или 96%. Накануне вылечились сразу 67 пациентов.

Умерли за последние сутки трое человек. Всего же в Бурятии скончались 827 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 335 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 221. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65-ти – 16).

В Бурятии есть 550 ковидных коек, из них 215 свободно.

Амбулаторное лечение проходят 249 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 534 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», главный санитарный врач России Анна Попова заявила о формировании в стране сибирского штамма коронавируса.

От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии. Между тем до июня, по плану, планируется привить 40% населения республики.

Шествия «Бессмертного полка» в Улан-Удэ в этом году вновь не будет. Акция снова пройдёт только в онлайн-режиме.


коронавирус профилактика
 
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