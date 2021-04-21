Победила команда дома творчества Советского района
17 апреля в Улан-Удэ проведены «Весёлые старты». Традиционное ежегодное спортивное мероприятие прошло в микрорайоне Батарейка.
В соревнованиях приняли участие 8 команд:
- Ресурсный центр допризывной подготовки «Авангард»,
- СОШ №9 Улан-Удэ,
- СОШ №1 Улан-Удэ,
- футбольный клуб Октябрьского района «Лидер»,
- команда «Бригантина» дома творчества Советского района «Форус»,
- детский центр «Родник»,
- команда «Победа» центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ,
- команда «Кадеты» республиканской кадетской школы-интерната.
Места распределились следующим образом:
1 место - команда «Бригантина»,
2 место - СОШ №9,
3 место - ДООЦ «Родник».
Мероприятия провели педагоги дома творчества «Форус» совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних полиции, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полицейские напоминают, что акция в поддержку Навального несогласованная
Победила команда дома творчества Советского района
Турнир спортсменов старше 40 лет прошёл в Агинском округе
В центре Улан-Удэ оцеплена площадь Советов
Свой профессионализм подтвердили около 500 военнослужащих ВВО
Разница с предыдущим графиком составит от 1 до 50 минут
В соревнованиях участвовали дети 7-13 лет и юноши 14-17 лет
На центральном стадионе проводится акция «Пробежка по утрам»
Соревнования пройдут 24 апреля в городе Суздаль
Награждение победителей «Звезды спасения» пройдёт в Москве 15 мая
В соревнованиях по хоккею с мячом примут участие 16 команд от Читы до Красноярска
Лучшие всадники Бурятии представят республику на всероссийских соревнованиях
Соревнования по футболу и настольному теннису пройдут в Ангарском городском округе
Мальчика, который защищал дедушку от пьяных соседей, навестил в больнице замначальника следственного управления
Синоптики прогнозируют снег в течение ещё двух ближайших дней