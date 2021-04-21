Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»

Победила команда дома творчества Советского района



17 апреля в Улан-Удэ проведены «Весёлые старты». Традиционное ежегодное спортивное мероприятие прошло в микрорайоне Батарейка.



В соревнованиях приняли участие 8 команд:

- Ресурсный центр допризывной подготовки «Авангард»,

- СОШ №9 Улан-Удэ,

- СОШ №1 Улан-Удэ,

- футбольный клуб Октябрьского района «Лидер»,

- команда «Бригантина» дома творчества Советского района «Форус»,

- детский центр «Родник»,

- команда «Победа» центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ,

- команда «Кадеты» республиканской кадетской школы-интерната.



Места распределились следующим образом:

1 место - команда «Бригантина»,

2 место - СОШ №9,

3 место - ДООЦ «Родник».



Мероприятия провели педагоги дома творчества «Форус» совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних полиции, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



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