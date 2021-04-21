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Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»

Подростки Улан-Удэ сыграли в «Весёлые старты»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ
Победила команда дома творчества Советского района

17 апреля в Улан-Удэ проведены «Весёлые старты». Традиционное ежегодное спортивное мероприятие прошло в микрорайоне Батарейка.

В соревнованиях приняли участие 8 команд:
- Ресурсный центр допризывной подготовки «Авангард»,
- СОШ №9 Улан-Удэ,
- СОШ №1 Улан-Удэ,
- футбольный клуб Октябрьского района «Лидер»,
- команда «Бригантина» дома творчества Советского района «Форус»,
- детский центр «Родник»,
- команда «Победа» центра физкультурно-массовой работы Улан-Удэ,
- команда «Кадеты» республиканской кадетской школы-интерната.

Места распределились следующим образом:
1 место - команда «Бригантина»,
2 место - СОШ №9,
3 место - ДООЦ «Родник».

Мероприятия провели педагоги дома творчества «Форус» совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних полиции, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ. 
Улан-Удэ Весёлые старты спорт дети физическая культура
 
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