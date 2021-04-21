Жители села в Бурятии опасаются трухлявых столбов ЛЭП

Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут



Жители села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии опасаются ветхих электрических столбов. По словам сельчан, столбы могут со дня на день рухнуть, и их пора заменить.



- Хожу на работу утром, вечером с работы, иду по тротуарам села Турунтаево, улицы Коммунистическая, Байкальская, перекрёсток улицы Советская и магазин «Изумруд». А вдоль тротуаров столбы электрические стоят, да такие старые, треснутые, превратившиеся в труху. Глядишь скоро рухнут на голову, а там провода и ток. Мне кажется их пора обследовать и самые критичные заменить, - обратилась местная жительница в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».



Администраторы группы адресовали вопрос начальнику Прибайкальского РЭС Геннадию Галичкину. Он заявил, что вскоре будет проведено обследование этой линии электропередач.



- В ближайшее время проведём обследование данной ЛЭП. По итогам обследования будет сделан ремонт или замена опор, - прокомментировал Геннадий Галичкин.

