Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут
Жители села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии опасаются ветхих электрических столбов. По словам сельчан, столбы могут со дня на день рухнуть, и их пора заменить.
- Хожу на работу утром, вечером с работы, иду по тротуарам села Турунтаево, улицы Коммунистическая, Байкальская, перекрёсток улицы Советская и магазин «Изумруд». А вдоль тротуаров столбы электрические стоят, да такие старые, треснутые, превратившиеся в труху. Глядишь скоро рухнут на голову, а там провода и ток. Мне кажется их пора обследовать и самые критичные заменить, - обратилась местная жительница в группу «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Администраторы группы адресовали вопрос начальнику Прибайкальского РЭС Геннадию Галичкину. Он заявил, что вскоре будет проведено обследование этой линии электропередач.
- В ближайшее время проведём обследование данной ЛЭП. По итогам обследования будет сделан ремонт или замена опор, - прокомментировал Геннадий Галичкин.
Жители села в Бурятии опасаются трухлявых столбов ЛЭП
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых
Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут
Низовкина уверена, что без проблем выдержит очередную голодовку
Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат страны по женской борьбе
Конкурс продлится до середины мая
Девочка практически погибала от удушья
Женщину задержали в аэропорту
Прокуратура внесла представление главе района
Работодатель не возместил деньги добровольно
Уровень воды в реке понизился
В деле разбиралась прокуратура
В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня