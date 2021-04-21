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В России формируется сибирский штамм коронавируса

В России формируется сибирский штамм коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова

В России, помимо британского и африканского штаммов COVID-19, формируются собственные штаммы коронавируса. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

- У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ; мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму: мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта, - заявила Анна Попова.

По стране зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай заражения африканским штаммом.

В правительстве Бурятии, в свою очередь, сообщили, что в республике организованы профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусой инфекции и возникновения новых очагов инфицирования. На сегодняшний день в Бурятии сибирский штамм не зарегистрирован.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рассматривается возможность смягчения антиковидных ограничений к началу лета. Это будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки и соблюдения населением мер профилактики.

Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавируса напоминает, что в Бурятии сохраняется требование по соблюдению масочного режима в помещениях, местах общего пользования, общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в Бурятии стало известно о первом случае завоза британского штамма коронавируса. Улан-удэнка заразилась после поездки в Чехию. На данный момент она уже выздоровела, круг её контактных лиц проверен, заболевания ни у кого не обнаружено.



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