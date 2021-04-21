Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова
В России, помимо британского и африканского штаммов COVID-19, формируются собственные штаммы коронавируса. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
- У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ; мутации не свойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму: мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта, - заявила Анна Попова.
По стране зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай заражения африканским штаммом.
В правительстве Бурятии, в свою очередь, сообщили, что в республике организованы профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавирусой инфекции и возникновения новых очагов инфицирования. На сегодняшний день в Бурятии сибирский штамм не зарегистрирован.
Глава Роспотребнадзора отметила, что рассматривается возможность смягчения антиковидных ограничений к началу лета. Это будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки и соблюдения населением мер профилактики.
Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавируса напоминает, что в Бурятии сохраняется требование по соблюдению масочного режима в помещениях, местах общего пользования, общественном транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце марта в Бурятии стало известно о первом случае завоза британского штамма коронавируса. Улан-удэнка заразилась после поездки в Чехию. На данный момент она уже выздоровела, круг её контактных лиц проверен, заболевания ни у кого не обнаружено.
В России формируется сибирский штамм коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Изменения внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ
Заболеваемость упала ниже отметки в 30 новых заражённых
Сельчане боятся, что столбы вот-вот рухнут
Низовкина уверена, что без проблем выдержит очередную голодовку
Об этом предупредила главный санитарный врач России Анна Попова
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат страны по женской борьбе
Конкурс продлится до середины мая
Девочка практически погибала от удушья
Женщину задержали в аэропорту
Прокуратура внесла представление главе района
Работодатель не возместил деньги добровольно
Уровень воды в реке понизился
В деле разбиралась прокуратура
В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня