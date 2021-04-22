Шахматисты Бурятии сразятся с кубинцами

Состоится онлайн турнир в честь 100-летия победы Капабланки



2 мая пройдёт международный онлайн турнир по шахматам Бурятия – Куба, посвящённый 100-летию победы легендарного Капабланки над Ласкером. В командах будет по 7 человек. Играть шахматисты будут на площадке lichess.org по две партии (рапид 15 мин. + 10 с): первая доска играет две партии разным цветом с первой, вторая со второй и т.д.



Команда Бурятии

Жамсаран Цыдыпов - международный гроссмейстер,

Антон Шомоев - международный гроссмейстер,

Батор Самбуев - международный гроссмейстер,

Сэнгдорж Дондуков - мастер ФИДЕ (запасной игрок),

Инна Ивахинова - женский международный гроссмейстер,

Эрдэм Хубукшанов - мастер ФИДЕ,

Тамерлан Чындыгыр,

Сойжина Комиссарова.



Команда Кубы

Альборнос Кабрера,

Карлос Даниэль - международный гроссмейстер,

Кесада Перес, Яссер - международный гроссмейстер,

Кесада Перес, Луис Эрнесто-международный гроссмейстер,

Исан Ортис (запасной игрок),

Ордас Вальдес,

Лисандра Тереза - женский международный гроссмейстер,

Тамамес Сория,

Сезар Мануэль,

Идальго Диас, Даниэль,

Вальдес Боза,

Алиетт - мастер ФИДЕ.



Матч будет транслироваться на Youtube-канале Бурятского госуниверситета. Начало матча: 2 мая в 16:00 по московскому времени, 9:00 по гаванскому времени и 21:00 по улан-удэнскому. Примерная продолжительность мероприятия вместе с открытием и закрытием: 2-2,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.



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Справка



В 1921 году с 15 марта по 28 апреля в Гаване проходил матч на первенство мира между чемпионом мира Эмануилом Ласкером и претендентом Хосе Раулем Капабланкой. Матч игрался на большинство из 24 партий. После 14-й партии при счёте 5:9 52-летний Ласкер отказался от дальнейшей борьбы и сдал матч. Он был чемпионом мира 27 лет. Новым, третьим, чемпионом стал 32-летний кубинец Капабланка.

