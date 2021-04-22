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Шахматисты Бурятии сразятся с кубинцами

Шахматисты Бурятии сразятся с кубинцами
Общество,  Фото:pixabay.com
Состоится онлайн турнир в честь 100-летия победы Капабланки

2 мая пройдёт международный онлайн турнир по шахматам Бурятия – Куба, посвящённый 100-летию победы легендарного Капабланки над Ласкером. В командах будет по 7 человек. Играть шахматисты будут на площадке lichess.org по две партии (рапид 15 мин. + 10 с): первая доска играет две партии разным цветом с первой, вторая со второй и т.д.

Команда Бурятии
Жамсаран Цыдыпов - международный гроссмейстер,
Антон Шомоев - международный гроссмейстер,
Батор Самбуев - международный гроссмейстер,
Сэнгдорж Дондуков - мастер ФИДЕ (запасной игрок),
Инна Ивахинова - женский международный гроссмейстер,
Эрдэм Хубукшанов - мастер ФИДЕ,
Тамерлан Чындыгыр,
Сойжина Комиссарова.

Команда Кубы
Альборнос Кабрера,
Карлос Даниэль - международный гроссмейстер,
Кесада Перес, Яссер - международный гроссмейстер,
Кесада Перес, Луис Эрнесто-международный гроссмейстер,
Исан Ортис (запасной игрок),
Ордас Вальдес,
Лисандра Тереза - женский международный гроссмейстер,
Тамамес Сория,
Сезар Мануэль,
Идальго Диас, Даниэль,
Вальдес Боза,
Алиетт - мастер ФИДЕ.

Матч будет транслироваться на Youtube-канале Бурятского госуниверситета. Начало матча: 2 мая в 16:00 по московскому времени, 9:00 по гаванскому времени и 21:00 по улан-удэнскому. Примерная продолжительность мероприятия вместе с открытием и закрытием: 2-2,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

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Справка

В 1921 году с 15 марта по 28 апреля в Гаване проходил матч на первенство мира между чемпионом мира Эмануилом Ласкером и претендентом Хосе Раулем Капабланкой. Матч игрался на большинство из 24 партий. После 14-й партии при счёте 5:9 52-летний Ласкер отказался от дальнейшей борьбы и сдал матч. Он был чемпионом мира 27 лет. Новым, третьим, чемпионом стал 32-летний кубинец Капабланка.
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