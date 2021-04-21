В связи с эпидемическими ограничениями, посетить мероприятие можно по предварительной записи
В Улан-Удэ «Библионочь 2021» пройдёт и во всех залах центральной городской библиотеки (6+). Мероприятие будет посвящено науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Всё пространство библиотеки с 18:00 превратится в шесть площадок, объединённых одной темой.
В «Технопарке» участников ждёт робоквантум, биология 21 века и космоигромания, а также возможность сфотографироваться на Луне. «Литературная Галактика» приглашает создать театр в аквариуме, а для тех, кто хочет познать мир Вселенной, настоящий астроном откроет тайны звёзд и планет.
В «Лаборатории профессора Чудакова» юные учёные смогут опытным путём познакомиться с астероидами, туманностями и вулканами, зарисовать космические пейзажи и увидеть вращение спутника Земли. Смелых ждёт одиночный квест с возможностью посещения легендарной сверхсекретной комнаты, сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К.Калашникова.
Напомним, что 24 апреля «Библионочь» также отметят в национальной и детско-юношеской библиотеках.
Библиотека Улан-Удэ зовёт на ночь «Космоковоркинга»
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