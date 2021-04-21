Конкурс продлится до середины мая
В этом году Забайкальскому национальному парку исполняется 35 лет. В этой связи ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет творческий конкурс – «В честь юбилея пишем оду, рисуем маслом по холсту…». На конкурс принимаются рисунки и литературные произведения.
- Ждём ваши рисунки, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, масло, гуашь, пастель, тушь, сухая кисть и другие) и на любом материале, а также рассказы, стихи, эссе, воспоминания о проведённом отдыхе, сказки, посвящённые национальному парку и его обитателям, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Конкурс продлится до 25 мая. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Остальные участники получат благодарности в электронном виде.
Работы принимаются по адресу: 671623, Бурятия, Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, отдел экологического просвещения (нарочно или по Почте России) или: Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64 (нарочно). Литературные работы: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: Конкурс «35 лет ЗНП»).
Итоги конкурса будут подведены 1 июня.
В Бурятии нацпарк объявил творческий конкурс к юбилею
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