В Бурятии нацпарк объявил творческий конкурс к юбилею

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс продлится до середины мая



В этом году Забайкальскому национальному парку исполняется 35 лет. В этой связи ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет творческий конкурс – «В честь юбилея пишем оду, рисуем маслом по холсту…». На конкурс принимаются рисунки и литературные произведения.



- Ждём ваши рисунки, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, масло, гуашь, пастель, тушь, сухая кисть и другие) и на любом материале, а также рассказы, стихи, эссе, воспоминания о проведённом отдыхе, сказки, посвящённые национальному парку и его обитателям, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Конкурс продлится до 25 мая. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Остальные участники получат благодарности в электронном виде.



Работы принимаются по адресу: 671623, Бурятия, Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, отдел экологического просвещения (нарочно или по Почте России) или: Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64 (нарочно). Литературные работы: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: Конкурс «35 лет ЗНП»).



Итоги конкурса будут подведены 1 июня.





