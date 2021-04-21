Бегуны Бурятии примут участие в чемпионате России по кроссу

Общество, Фото: пресс-служба ЦСП РБ

Соревнования пройдут 24 апреля в городе Суздаль



Спортсмены из Бурятии примут участие в чемпионате России по легкоатлетическому кроссу. В эти дни легкоатлеты республики проводят свои сборы в городе Кисловодск, сообщает центр спортивной подготовки РБ.



- Основной костяк – это пять человек сборной Бурятии – 24 апреля примет участие в чемпионате и первенстве России по легкоатлетическому кроссу, который пройдёт в городе Суздаль,- рассказал главный тренер по лёгкой атлетике ЦСП Павел Яковлев.



В состав команды входят Роман Троценко, который побежит 3000 метров; Сергей Соловьёв – 8000 метров; Оксана Котыхова – 5000 метров; а также два юниора: Максим Любовников и Олег Колиберов – они пробегут дистанцию в 3000 метров.



- Сейчас спортсмены находятся в хорошей спортивной форме. Тренировки прошли плодотворно. Условия здесь позволяют заниматься лёгкой атлетикой на высоком уровне, – отмечает Павел Яковлев.

