Женщину задержали в аэропорту
В Бурятии 30-летняя жительница Сахалинской области признана виновной незаконном приобретении, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что женщина, погостив у родственников в Джидинском районе, перед вылетом в город Южно-Сахалинск решила собрать для личного употребления наркотическое средство – каннабис (марихуана) в крупном размере. В аэропорту Улан-Удэ перед стойкой регистрации на рейс самолёта женщину задержали сотрудники полиции, которым она добровольно выдала наркотики.
Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Жительницу Южно-Сахалинска осудили в Бурятии за наркотики
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс продлится до середины мая
Девочка практически погибала от удушья
Женщину задержали в аэропорту
Прокуратура внесла представление главе района
Работодатель не возместил деньги добровольно
Уровень воды в реке понизился
В деле разбиралась прокуратура
В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня
Максимальная температура воздуха составит +9 градусов
В мэрии заверяют, что на главной площади города будут бороться с клещами
В рамках мероприятия состоятся туры чемпионатов по чтению вслух
Победителем командного первенства стал город Бабушкин
Жители города поделятся рецептами местной кухни с ресторанами
В большинстве конкурсов победила команда «Гелиос» из Улан-Удэ