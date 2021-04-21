Жительницу Южно-Сахалинска осудили в Бурятии за наркотики

Женщину задержали в аэропорту



В Бурятии 30-летняя жительница Сахалинской области признана виновной незаконном приобретении, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



В судебном заседании установлено, что женщина, погостив у родственников в Джидинском районе, перед вылетом в город Южно-Сахалинск решила собрать для личного употребления наркотическое средство – каннабис (марихуана) в крупном размере. В аэропорту Улан-Удэ перед стойкой регистрации на рейс самолёта женщину задержали сотрудники полиции, которым она добровольно выдала наркотики.



Суд назначил виновной наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

