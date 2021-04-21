Прокуратура внесла представление главе района
Прокуратура по информации органа Росреестра проверила исполнение земельного законодательства в деятельности администрации района Баргузинского района Бурятии.
Проверкой установлено, что в ноябре 2020 года Баргузинским районный комитет имущественных отношений заключил с гражданином договор аренды земельного участка, расположенного в селе Ина, без проведения торгов.
При этом при заключении данного договора отсутствовали основания для предоставления участка в аренду без проведения торгов.
Главе района внесено представление. Оно удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Незаконный договор аренды расторгнут, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии арендовали землю без торгов
Общество, Фото:
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