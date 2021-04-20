Девочку назвали Алёной
19 апреля в Закаменском районе Бурятии был зарегистрирован сотый новорождённый с начала года. В семье Алексея и Натальи 30 марта 2021 года родился третий ребёнок – девочка, которую назвали Алёной.
Первые документы девочки её маме вручила специалист отдела Марина Долсонова. В республиканском ЗАГСе пожелали Алёне расти крепкой, здоровой и умной.
В Закаменском районе Бурятии родился сотый ребёнок с начала года
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