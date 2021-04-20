В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения

Дорожные ограждения промываются механизированным способом: с помощью специальной вращающейся насадки-щётки на «КамАЗе» и с помощью мойки высокого давления, управляемой оператором.









Уборка остановок общественного транспорта будет выполнена до 30 апреля.

























Генеральная уборка в столице Бурятии продолжается. В Улан-Удэ моют 247 остановок и 53 км дорожного ограждения, сообщает комитет городского хозяйства.– Сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» сначала убирают мусор с прилегающей к остановке территории и очищают конструкции от несанкционированной рекламы. Это наиболее трудоёмкий процесс, – отметили в комитете.Затем специалисты моют остановки с помощью специального аппарата, который подаёт воду под давлением в шланг. Это облегчает отмывание засохших слоёв грязи.В Улан-Удэ расположено 247 остановочных пунктов общественного транспорта, за содержание и уход которых отвечает комбинат по благоустройству.