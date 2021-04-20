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В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения

В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Уборка проводится с помощью большой щётки на «КамАЗе»

Генеральная уборка в столице Бурятии продолжается. В Улан-Удэ моют 247 остановок и 53 км дорожного ограждения, сообщает комитет городского хозяйства.

– Сотрудники МБУ «Комбинат по благоустройству» сначала убирают мусор с прилегающей к остановке территории и очищают конструкции от несанкционированной рекламы. Это наиболее трудоёмкий процесс, – отметили в комитете.

Затем специалисты моют остановки с помощью специального аппарата, который подаёт воду под давлением в шланг. Это облегчает отмывание засохших слоёв грязи.

Дорожные ограждения промываются механизированным способом: с помощью специальной вращающейся насадки-щётки на «КамАЗе» и с помощью мойки высокого давления, управляемой оператором.



В Улан-Удэ расположено 247 остановочных пунктов общественного транспорта, за содержание и уход которых отвечает комбинат по благоустройству.

Уборка остановок общественного транспорта будет выполнена до 30 апреля.








благоустройство остановка общественного транспорта
 
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