В мае начнётся отборочный этап чемпионата республики
С 1 мая в Улан Удэ стартуют соревнования по хоккею (0+). На ледовой арене IceМетр пройдут отборочный этап чемпионата Бурятия, первенство среди юниоров 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 годов рождения и первенство среди ветеранов старше 50 лет.
Напомним, что по решению Роспотребнадзора по Бурятии, проведение хоккейных спортивных мероприятий в помещениях в марте и апреле были перенесено до улучшения эпидобстановки. Об этом сообщает федерация хоккея РБ.
В мае в Улан-Удэ также пройдут всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Байкала» и чемпионат России по женской борьбе.
В Бурятии возобновят соревнования по хоккею
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