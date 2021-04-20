Ситуацию контролирует МЧС
Как сообщал «Байкал-Daily», в Прибайкальском районе Бурятии на 23 км автодороги Турунтаево-Покровка-Шергино-Острог из берегов вышла река Селенга. Вода залила участок дороги протяжённостью 100 метров. Здесь перекрыли дорожное движение.
- В настоящий момент движение для легкового автотранспорта на указанном участке перекрыто, выставлены запрещающие знаки. Организовано взаимодействие с главой поселения. Проведено информирование местного населения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По данным на 11 часов, наблюдается выход воды на проезжую часть слоем 30 см на 23 км автодороги Турунтаево-Покровка-Шергино-Острог. Отмечается снижение уровня воды, вода уходит в русло реки. Специалисты отмечают, что ситуация имеет сезонный характер и повторяется ежегодно. Кроме этого, имеется объездной путь через населённый пункт Шергино.
- Для мониторинга ситуации привлечена администрация СП «Турунтаевкое», на место выехала рабочая группа ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии. Ситуация находится на контроле, - заключили в ведомстве.
В Бурятии разлившаяся на дорогу река возвращается в русло
Общество, Фото:
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