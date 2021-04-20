Энтузиасты запланировали необычное кругосветное путешествие
Путешественники из Чехии отправятся в кругосветку на троллейбусе. Их маршрут будет проходить через Иркутскую область, Бурятию и, конечно же, Байкал. Старт путешествия 1 июня, в Улан-Удэ энтузиасты прибудут 1 сентября.
Это не обычный троллейбус, а так называемый гибрид. Помимо электродвигателя, он также оснащён двигателем внутреннего сгорания (дизель-генератором), что позволяет ему передвигаться по участкам или маршрутам без воздушных линий электропередач.
- Поскольку дизель-генератор не предназначен для поездки во Владивосток, наш троллейбус перед дальним путешествием подвергнется доработкам, в разработке которых также должен участвовать оригинальный производитель электрооборудования - пражская компания Cegelec. Мы хотим, в том числе, оснастить его тяговыми аккумуляторами, - говорится на сайте проекта.
Присоединиться к путешественникам может каждый. Для этого необходимо подать заявку на сайте https://www.trolejbusem.cz и оплатить взнос.
Чешские путешественники доедут до Байкала на троллейбусе
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