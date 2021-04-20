В Улан-Удэ стартовал юбилей колледжа искусств

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Прошли первые мероприятия фестиваля «Art Next 2021»



В Бурятии стартовали мероприятия фестиваля «Art Next 2021», посвящённого 90-летию колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



В рамках фестиваля 19 апреля в Улан-Удэ прошёл концерт солистов и творческих коллективов колледжа «Молодость. Талант. Вдохновение». На сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева зрителям был представлен ряд инструментальных и вокальных премьер: в исполнении квартета пианистов-преподавателей прозвучали «Вальс» из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского и «Большой хроматический галоп» Ф. Листа; фортепианный дуэт «Учитель-ученик», представленный выпускниками учебного заведения 1982 и 2017 года, исполнил произведение «Лабиринт» Владимира Потапова. Молодой композитор Лудуб Очиров специально к юбилею колледжа написал песню на слова Туяны Лыгденовой «Посвящение колледжу». Она прозвучала в завершении праздничного вечера в исполнении автора, Дулмы Сунраповой, Адисы Цыденовой, Эрдэни Мункуева и бойз-бэнда «4U».



Кроме этого, в концертной программе приняли участие все творческие коллективы колледжа: оркестры русских и бурятских инструментов, духовой оркестр, струнный ансамбль скрипачей и виолончелистов, ансамбль народного танца «Ликование», вокальные ансамбли, хоры дирижёрско-хорового и вокального отделений колледжа. Для публики прозвучали произведения отечественной и зарубежной классики, композиторов Бурятии.



Ранее в этот день в художественном музее имени Ц.С. Сампилова состоялось открытие выставки работ преподавателей и выпускников художественного отделения колледжа «Симфония красок» (0+), посвящённой 30-летию художественного отделения. На мероприятии собрались художники Бурятии, представители властей и культурной общественности, педагоги и учащиеся ДШИ Улан-Удэ и республики. В рамках открытия выставки прошло награждение педагогов и ветеранов художественного отделения. Гости и посетители выставки также приняли участие в новом проекте по созданию картины, посвящённой юбилею колледжа. Музыкальным подарком для них стало выступление вокального ансамбля дирижёрско-хорового отделения. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

