Спортсмены соревновались в стрельбе из лука по бурятским правилам
19 апреля в посёлке Агинское прошёл XI открытый лично-командный чемпионат Агинского Бурятского округа по стрельбе из лука по бурятским правилам «hур харбаан». Соревнования в рамках пятилетия спорта в Забайкальском крае были посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Дандара Дансаранова и 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.
Чемпионат собрал 22 команды и 200 участников из Бурятии, Якутии и Забайкальского края. В командном первенстве «золото» завоевала команда из села Цаган –Челутай. Второе место выиграли лучники села Догой. Тройку призёров замкнули спортсмены села Зуткулей.
Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Балдан Болотов из села Сахюрта. Второе место занял Баир Базардашиев, представлявший посёлок Агинское и село Судунтуй. Третьим стал Балдандоржи Батомункуев (с. Цаган-Челутай – г. Чита), четвёртым – Аюр Цыдендоржиев (с. Зуткулей).
Абсолютной чемпионкой среди женщин стала Сэсэг Доржиева из Бурятии. Второе место досталось Арюне Молоновой из села Челутай. На третьем месте оказалась Бутит Ринчинова (с. Ага-Хангил), на четвёртом - Ринчин-Ханда Батоева (с. Челутай).
Абсолютным чемпионом среди ветеранов стал Дамдинцырен Гармаев из села Зуткулей. Также Чимдык Норбоцыренов выполнил норматив мастера спорта Забайкальского края по бурятским национальным видам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Лучница из Бурятии выиграла чемпионат Агинского округа
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