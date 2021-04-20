Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края

В Агинском округе прошли соревнования по стрельбе из лука на призы памяти Аюра Абидуева
С 15 по 18 апреля в посёлке Агинское прошло открытое первенство Забайкальского края по стрельбе из лука на призы памяти мастера спорта международного класса РФ Аюра Абидуева. В соревнованиях приняли участие 337 спортсменов из Забайкалья, Якутии и Бурятии, в том числе 16 мастеров спорта и 53 кандидата в мастера спорта. Всего было представлено 20 команд лучников.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, победителями в личных соревнованиях стали:
Классический лук среди юниоров
1 место – Осоров Буянто (РЦСП, ДЮСШ)
2 место – Намсараев Сандан (РЦСП, ДЮСШ)
3 место – Дамбиев Болот (СШОР №1)
Классический лук среди юношей
1 место – Базаров Эрдэни (ДЮСШ Моготуй)
2 место – Торгубаев Баир (ДЮСШ Могойтуй)
3 место - Батуев Кирилл (ДЮСШ Могойтуй)
Классический лук среди юниорок
1 место – Будажапова Туяна (РЦСП, СШОР 1)
2 место – Намдакова Виктория (РЦСП, СШОРК СЦ)
3 место – Цыремпилова Елена (РЦСП, СШОР №1)
Классический лук среди девушек 2002 г.р. и моложе
1 место – Иванова Диана (МБО ДО ДЮЦ)
2 место – Данцаранова Жаргалма (СШОР №1)
3 место – Галсанова Эржена (Бурятия, СШОР №9)
Блочный лук среди юниоров
1 место – Красюков Денис (РЦСП, СШОРК СЦ)
2 место – Цыренов Даба (СШОРК СЦ)
3 место - Корнилов Данил (СШОР №6)
Блочный лук среди юниороки
1 место – Цыренжапова Тамара (СШОРК СЦ)
2 место – Жабон Лхама (Бурятия, СШОР №15)
3 место – Скорнякова Анастасия (СШОРК СЦ)
В командных соревнованиях места распределились следующим образом:
Классический лук. Юниоры, юниорки
1 место – «Дульдурга» (Намсараев Сандан, Намдакова Виктория, Жамбалов Баир)
2 место – «Ага спортивная» (Дашинимаева Ирина, Цыремпилова Елена, Цыденова Иксана)
3 место – Команда «Чита» (Осоров Буянто, Лодонов Цынге, Москвитина Наталья)
Классический лук. Юноши
1 место – «Могойтуй» (Базаров Эрдэни, Торгубаев Баир, Батуев Кирилл)
2 место – СШОРК СЦ (Цыренов Максим, Ковалёв Сергей, Яковлев Виталий)
3 место – СШОР №3 (Дагбаев Владислав, Базардашиев Булат, Цырендондоков Эрдэни)
Классический лук. Девушки
1 место – «Моготуй» (Дамдинова Бальжин, Гармаева Алтана, Батоева Сойжина)
2 место – СШОР №9 Улан-Удэ (Агванова Марина, Галсанова Эржена, Жамбалова Алтана)
3 место –Хангаласская ДЮСШ Якутии (Сафонова Светлана, Громова Саина, Архипова Диана)
Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края
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