Будет переведено несколько тысяч единиц техники
Военные Бурятии начали перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Всего будет переведено несколько тысяч единиц, среди которых техника войск связи, ракетных войск и артиллерии, танковых, мотострелковых подразделений и другие.
На специализированных постах в парковых зонах водители автомобилей и экипажи боевых машин выполнят свыше 50 технологических операций на каждой единице техники, в том числе по проверке работоспособности агрегатов, электрических систем, различных регулировок, замену масел и смазок.
В связи с особенностями климата – жарким летом - особое внимание будет уделено обслуживанию систем охлаждения двигательных установок.
Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии будут осуществлять контроль качества выполненных работ.
Перевод вооружения на летний период эксплуатации завершится проверкой готовности всех образцов техники к выполнению задач по предназначению. Проверка состоится в конце мая, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военные Бурятии переходят на летний режим вооружения
Общество, Фото:
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