В Бурятии военные завершают ремонт «Иосифа Сталина»

Мастера ВВО установили девятитонную башню танка ИС-2 на штатное место
В ремонтном батальоне общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, военные мастера завершают работы по восстановлению тяжёлого танка времён Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют поставить танк на ход к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. До ремонта танк на протяжении долгих лет украшал коллекцию раритетного вооружения и техники Второй мировой и Афганской войн в военном городке Сосновый Бор.
Двигатель ИС-2 уже установлен на штатное место и был произведён его первый успешный запуск. Военнослужащие будут проверять работу двигателя при различных нагрузках. Кроме этого, завершены работы по замене всех шлангов и патрубков, заменена электрика, налажена работа всех механизмов, органов управления и агрегатов.
Одним из сложнейших элементов в ходе восстановления ИС-2, была установка девятитонной башни танка на штатное место. Благодаря опыту и слаженным действиям военнослужащих, башню удалось установить за короткий срок с помощью специального крана на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ-1).
Сейчас завершаются последние проверки работоспособности рулевого управления, тормозной системы, механизма поворота башни, связи, проводки и других узлов и механизмов танка. В течении недели ИС-2 будет покрашен и на специализированном полигоне пройдёт первую после восстановления обкатку.
Напомним, что ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком Великой Отечественной в Бурятии. Первый танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.
9 мая, на празднование 76-летия Победы, тяжёлый танк ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные завершают ремонт «Иосифа Сталина»
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