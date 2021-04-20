На донорство Татьяну Батышеву вдохновил дядя
Санитарка операционного зала республиканского перинатального центра Татьяна Батышева уже 10 лет является донором, рассказали в минздраве Бурятии. Женщину вдохновил пример дяди – почётного донора России.
К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, Татьяна Валерьевна переболела ковидом. Кровосдача возможна через четыре месяца после последнего отрицательного теста, а пока она тщательно следит за своим здоровьем и питанием.
Татьяна Валерьевна считает, что донорство - это хорошая возможность сделать доброе дело и спасти чью-то жизнь.
Национальный день донора крови традиционно отмечается в России 20 апреля. Он был учреждён в феврале 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ в память о первом переливании крови в России. Сегодня всё больше людей добровольно становятся донорами.
Санитарка роддома в Улан-Удэ уже 10 лет сдаёт кровь
Общество, Фото:
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