Также в воздушной части парада задействуют истребители и штурмовики
Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примет участие в воздушной части парада в столице Бурятии в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- Впервые в авиачасти парада войск Улан-Удэнского гарнизона 9 мая примут участие ударные вертолёты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. Помимо вертолётов, в мероприятии планируется задействовать истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ - 10 единиц, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Всего в параде войск гарнизона примут участие около 1500 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооружённых сил России, и свыше 50 единиц военной техники.
В прошлом году в Улан-Удэ впервые к военному параду была привлечена авиация. В небе пролетели четыре истребителя Су-30.
На параде Победы в Улан-Удэ впервые пролетят вертолёты
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