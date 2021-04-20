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В Бурятии силовики ловили рыбу на мормышку

В Бурятии силовики ловили рыбу на мормышку
Общество,  Фото:"Северобайкальск-инфо"
Соревнования проводились на севере республики

В городе Северобайкальск прошли соревнования «Слюдянский малёк» по ловле рыбы со льда на мормышку. В мероприятии участвовали представители силовых структур – команды МО МВД России «Северобайкальский», Северобайкальский линейный отдел МВД России на транспорте, районный ФСБ, Росгвардия, Северобайкальский отряд ведомственной охраны.

По итогам соревнований победителем стала команда МО МВД России «Северобайкальский» с общим весом выловленной рыбы – сороги в 3,9 кг. Второе место досталось Северобайкальскому линейному отделу МВД России на транспорте, выловившему 700 граммов рыбы. Третье место - команда Росгвардии с уловом в 510 граммов.

Команда-победитель и призёры награждены кубком и медалями. Всем вручены дипломы, значки и ценные призы, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7».
рыбалка
 
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