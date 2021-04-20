 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму

В Бурятии двухлетний малыш пострадал, упав в яму
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчика госпитализировали в медучреждение

Двухлетний мальчик упал в яму в селе Сотниково Иволгинского района.

Оказалось, что накануне, 19 апреля, около 17.30 в полицию поступило сообщение от жительницы села Сотниково о том, что около получаса назад вышел из ограды дома и потерялся её двухлетний сын. Собственные поиски результата не дали, и женщина обратилась в полицию.

На место происшествия прибыли инспектор ПДН Баирма Баторова и участковый Максим Плевин. Уже в течение нескольких минут малыш в результате обхода близлежащей территории был найден. Ребёнка с телесными повреждениями обнаружили в яме на территории строящейся неподалеку заправки. По всей вероятности, малыш упал в котлован.

Участковый спустился в яму и достал мальчика, после чего он был передан родителям для экстренной госпитализации в медучреждение.

- В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. Предварительно установлено, что малыш покинул ограду дома в результате недосмотра находившихся во дворе родителей и старшего брата, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

госпитализация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег
В Бурятии в ближайшие дни ожидается снег
Общество, 20.04.2021
Синоптики представили прогноз на три дня
Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку
Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку
Общество, 20.04.2021
Артиллеристы завершают зимний период обучения
В Бурятии ввели особый противопожарный режим
В Бурятии ввели особый противопожарный режим
Общество, 20.04.2021
Во время действия особого противопожарного режима увеличены штрафы
В Бурятии хотят возродить федерацию этноспорта
В Бурятии хотят возродить федерацию этноспорта
Общество, 20.04.2021
Сейчас ищут желающего возглавить федерацию традиционных игр народов Бурятии
В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома
В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома
Общество, 20.04.2021
Раньше льготную ипотеку давали только на покупку готового жилья
В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек
В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек
Общество, 20.04.2021
В реанимации находятся более 60 пациентов с COVID-19
В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств
В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств
Общество, 20.04.2021
Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными
В Улан-Удэ появилась улица Милонитовая
В Улан-Удэ появилась улица Милонитовая
Общество, 20.04.2021
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
Глава минздрава РФ вручил медаль врачу из Бурятии
Глава минздрава РФ вручил медаль врачу из Бурятии
Общество, 20.04.2021
Людмилу Анфиногенову наградили за вклад в борьбу с COVID-19
Представители прокуратуры Бурятии побеседовали со студентами
Представители прокуратуры Бурятии побеседовали со студентами
Общество, 20.04.2021
Молодые люди обучаются по договорам целевой подготовки
В Иркутской области напишут Байкальский экодиктант
В Иркутской области напишут Байкальский экодиктант
Общество, 20.04.2021
Проверить свои знания могут все желающие
Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее
Улан-Удэ отпразднует Пасху в этнографическом музее
Общество, 20.04.2021
Гостей праздника ждут народные игры, хороводы и детская ярмарка
В Бурятии сохранится ветреная погода
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, 20.04.2021
В Улан-Удэ порывы ветра будут достигать 11 м/с
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Общество, 19.04.2021
В межрегиональном проекте принимают участие чтецы из Монголии, Бурятии и Забайкалья

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^