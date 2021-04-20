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В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда

В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ
Состоялся первый городской конкурс среди логопедов детсадов

19 апреля в Улан-Удэ прошёл финал первого городского профессионального конкурса «Учитель-логопед года». В конкурсе приняли участие 14 учителей-логопедов.

- Цель конкурса – реализация творческого потенциала учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций города Улан-Удэ, повышения престижа службы логопедической помощи в системе дошкольного образования. Ведь современный логопед – это педагог, который, работая с детьми, делает вклад в их завтрашний день, формируя навыки владения правильной речью, дающие перспективы для успешной жизни, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Участники достойно прошли через конкурсные испытания, среди которых были проведение открытого занятия, мастер-класс и другие. Почётное первое место завоевала Москвитина И.Ю. (детский сал №173 «Росинка»). Второе место заняла Лобыкина И.И. (детский сад №5 «Хрусталик»). Третье место досталось Цыбыктаровой Л.Д. (детский сад №67 «Подснежник). Все конкурсанты были награждены дипломами и памятными призами.
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