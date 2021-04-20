Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку

Артиллеристы завершают зимний период обучения



Военнослужащие артиллерийского соединения в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.



Военнослужащие отработают действия по тревоге, обеспечат вывод техники в указанный район. Затем выполнят нормативы по тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, физической и огневой подготовкам.



Также проверка затронет подразделение радиационной, химической, биологической защиты и другие воинские части и подразделения. Всего к мероприятиям второго этапа контрольной проверки привлечено несколько сотен военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

