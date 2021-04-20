Артиллеристы завершают зимний период обучения
Военнослужащие артиллерийского соединения в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.
Военнослужащие отработают действия по тревоге, обеспечат вывод техники в указанный район. Затем выполнят нормативы по тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и радиационной, химической и биологической защите, физической и огневой подготовкам.
Также проверка затронет подразделение радиационной, химической, биологической защиты и другие воинские части и подразделения. Всего к мероприятиям второго этапа контрольной проверки привлечено несколько сотен военнослужащих, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Артиллеристы в Бурятии проходят контрольную проверку
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