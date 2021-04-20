Сейчас ищут желающего возглавить федерацию традиционных игр народов Бурятии
В Бурятии ищут нового руководителя федерации этноспорта республики.
- Друзья, кто готов возглавить Федерацию этноспорта Бурятии? Готов оказать всевозможную помощь. Работа интересная. Предлагайте кандидатуры! – объявил в соцсети Алексей Гыргенов, ранее сам возглавлявший федерацию.
В комментариях к посту он отметил, что особых требований к кандидатам нет, лишь бы было желание. «Остальному будем учить: переговоры, работа с документами, подбор команды, проектирование, личный бренд, работа в соцсетях, работа с грантами», - объяснил Гыргенов.
Он добавил, что не сможет возглавить организацию сам, поскольку физически не успевает - много своей работы.
Также Алексей Гыргенов отметил, что федерацию этноспорта заново зарегистрировать гораздо проще. «Моя организация ликвидирована», - напомнил он.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о том, что суд ликвидировал региональную общественную организацию «Федерация традиционных игр народов Республики Бурятия», стало известно в декабре 2020 года. Причина – не сданные вовремя отчёты в минюст Бурятии.
В начале года президент федерации Алексей Гыргенов сообщил, что не стал подавать апелляционную жалобу на решение суда о ликвидации организации.
В Бурятии хотят возродить федерацию этноспорта
Общество, Фото:
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