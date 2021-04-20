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Дартсмены Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата Иркутской области

Дартсмены Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В турнире участвовало 11 команд

18 апреля в Иркутске завершился открытый чемпионат и первенство Иркутской области по дартсу «Кубок тренера». В соревнованиях приняли участие 11 команд из Бурятии, Красноярска, Зеленогорска, Ангарска, Братска и Иркутска.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, сборная республики завоевала восемь комплектов наград турнира.

Первое место:
«501» пары-мужчины: Александр Трескин, Намсарай Молонов;
«501» пары-женщины: Марианна Цыренжапова, Валентина Гребенщикова;
«501» личное первенство: Валентина Гребенщикова.

Второе место:
«Американский крикет» - Александр Трескин;
«501» личное первенство – Анна Гунзенова.

Третье место:
«501» команды-мужчины;
«501» личное первенство: Марианна Цыренжапова;
«501» пары-женщины: Анна Гунзенова, Алла Эрдыниева.
спорт дартс чемпионат первенство Иркутская область Бурятия
 
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