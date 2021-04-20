Дартсмены Бурятии завоевали 8 медалей чемпионата Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В турнире участвовало 11 команд



18 апреля в Иркутске завершился открытый чемпионат и первенство Иркутской области по дартсу «Кубок тренера». В соревнованиях приняли участие 11 команд из Бурятии, Красноярска, Зеленогорска, Ангарска, Братска и Иркутска.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, сборная республики завоевала восемь комплектов наград турнира.



Первое место:

«501» пары-мужчины: Александр Трескин, Намсарай Молонов;

«501» пары-женщины: Марианна Цыренжапова, Валентина Гребенщикова;

«501» личное первенство: Валентина Гребенщикова.



Второе место:

«Американский крикет» - Александр Трескин;

«501» личное первенство – Анна Гунзенова.



Третье место:

«501» команды-мужчины;

«501» личное первенство: Марианна Цыренжапова;

«501» пары-женщины: Анна Гунзенова, Алла Эрдыниева.

