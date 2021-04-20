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В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома

В Бурятии семьи с детьми смогут взять льготную ипотеку на строительство дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Раньше льготную ипотеку давали только на покупку готового жилья

Правительство России расширило условия программы «Семейная ипотека». Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно будет получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него установлена инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда.

Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок.

Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Решение поможет большему числу семей улучшить свои жилищные условия, отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 19 апреля. Предполагается, что дополнительно будет выдано более 20 тысяч кредитов на сумму около 79 млрд рублей, уточнил председатель правительства. Площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 млн кв. м.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году.


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