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Жители двух городов Бурятии пробегут «Зелёный марафон»

Жители двух городов Бурятии пробегут «Зелёный марафон»
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег и акция по посадке деревьев пройдут в начале июня

В этом году в список городов-участников общероссийского «Зелёного марафона» вошли Улан-Удэ и Северобайкальск. Забег состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды в парках 180 городов.

Мероприятиями «Зелёного марафона - 2021» от Сбера станет не только спортивный забег, но и акции по посадке деревьев, которые пройдут во всех городах-участниках марафона. Всего запланировано высадить 180000 деревьев.

Будет два формата проведения забега. Участники из 60 городов пробегут «Зелёный марафон» в реальном режиме: на спортивных площадках и трассах. Другие 120 городов сделают это в режиме онлайн – с помощью мобильного приложения «Зелёный марафон».

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