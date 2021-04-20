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В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек

В Бурятии за сутки коронавирусом заболел 31 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В реанимации находятся более 60 пациентов с COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 20 апреля общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 888. Из них 54% (19 633) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 31 человека. Из них 20 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Заболеваемость по-прежнему держится на достаточно низком уровне. Для сравнения, за последние сутки появился 31 новый заражённый, за день до этого было 30 больных (минимальный показатель со второй волны коронавируса), до этого было +36, +38, +37, +39, +41, +40 и т.д. Вообще же заболеваемость стабильно падает с начала марта.

За всё время выздоровели 35 439 человек, или 96%. Накануне вылечился 51 пациент, перенёсший коронавирус.

Умерли за последние сутки двое больных ковидом. С начала пандемии в Бурятии скончались 824 пациента.

В стационарах республики лечатся 349 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 229. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 16).

В Бурятии сейчас 560 ковидных коек, из них свободно 211.

Амбулаторное лечение проходят 276 пациентов с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 520 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на днях глава минздрава РФ Михаил Мурашко наградил медалью за вклад в борьбу с COVID-19 врача-инфекциониста из Улан-Удэ Людмилу Анфиногенову.

Бурятская компания разработала первый экспресс-тест для обнаружения иммунитета к коронавирусу после вакцинации.

С 15 апреля всем прибывающим в Россию любым видом транспорта нужно сдавать тесты на коронавирус. Раньше это касалось только прилетающих самолётами. Ситуация с коронавирусом в ряде стран ухудшается, жителей Бурятии просят не ездить за границу.


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