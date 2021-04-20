В Бурятии завершилось первенство по интеллектуальным играм

В большинстве конкурсов победила команда «Гелиос» из Улан-Удэ



С 17 по 18 апреля в Улан-Удэ состоялось XVIII первенство Бурятии по интеллектуальным играм среди старшеклассников. Мероприятие проходило в городском дворце детского (юношеского) творчества.



- В первенстве принимали участие команды-победители городского этапа, районных отборочных турниров. В течение двух дней 100 игроков имели возможность проявить свой интеллектуально-творческий потенциал, эрудицию, умение работать в группе, умение быстро принимать решение в экстремальной ситуации, - сообщает пресс-служба ГДДЮТ.



Интеллектуальные соревнования прошли в играх: «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», «Своя игра». «Интеллектуальное многоборье» и «Эрудит-Квартет». По итогам турнира результаты распределились следующим образом:



«Интеллектуальное многоборье (командное)»

1 место – «Тсубаса» (гимназия №14)

2 место – «Гелиос» (СОШ №49)

3 место – «Забайкальские муравьи» (гимназия №33)



«Своя игра (индивидуальное)»

1 место – Афанасьев Николай («Гелиос»)

2 место – Тусин Георгий («Эхо»)

3 место – Гребенщиков Николай («Забайкальские муравьи»)



«Что? Где? Когда?»

1 место – «Гелиос» (СОШ №49)

2 место – «Эридан» (СОШ №25)

3 место – «Кэйворит» (СОШ №46)



«Эрудит-квартет»

1 место – «Гелиос»

2 место – «Эхо»

3 место – «Восток – дело тонкое»



«Брэйн-ринг»

1 место – «Гелиос»

2 место – «Забайкальские муравьи»

3 место – «Эхо»



Все участники соревнований награждены дипломами, медалями и памятными призами.

