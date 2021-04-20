 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 апреля

19 апреля

Популярное

Футболисты Читы победили на межрегиональном первенстве

Футболисты Читы победили на межрегиональном первенстве
Общество,  Фото:пресс-служба ФК «Чита»
Забайкальская команда прошла в финал первенства России

ФК «Чита-2007», команда центра подготовки юных футболистов футбольного клуба «Чита», стала чемпионом финальных игр первенства России «Зона МОО СФФ «Сибирь» по футболу сезона 2020/2021, который проходил в Новосибирске с 14 по 19 апреля. Тренирует команду Андрей Крейсманн.

- В стартовой игре забайкальские футболисты победили «Динамо-Барнаул» – 2:1. Следом сыграли вничью с хозяевами состязаний – «Новосибирском» со счётом 1:1. Затем минимально одолели иркутский «Байкал» (1:0) и томскую «Томь» (2:1). И в заключительном матче разошлись миром с красноярским «Енисеем». Эти результаты позволили читинской команде занять первое место в турнире. Впервые в истории детско-юношеский коллектив из Читы сыграет на таком высоком уровне, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».

Теперь команда примет участие во всероссийском финале страны, который пройдёт в мае в Крымске (Краснодарский край), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Чита первенство футбол спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятская теннисистка стала призёром турнира в Подмосковье
Бурятская теннисистка стала призёром турнира в Подмосковье
Общество, 20.04.2021
Таисия Будаин заняла третье место среди девочек до 13 лет
В лесах Забайкалья ограничили пребывание граждан
В лесах Забайкалья ограничили пребывание граждан
Общество, 20.04.2021
То же касается и транспортных средств

В Улан-Удэ стартовал юбилей колледжа искусств
В Улан-Удэ стартовал юбилей колледжа искусств
Общество, 20.04.2021
Прошли первые мероприятия фестиваля «Art Next 2021»
На параде Победы в Улан-Удэ впервые пролетят вертолёты
На параде Победы в Улан-Удэ впервые пролетят вертолёты
Общество, 20.04.2021
Также в воздушной части парада задействуют истребители и штурмовики
Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края
Лучники Бурятии стали призёрами первенства Забайкальского края
Общество, 20.04.2021
В Агинском округе прошли соревнования по стрельбе из лука на призы памяти Аюра Абидуева
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя-логопеда
Общество, 20.04.2021
Состоялся первый городской конкурс среди логопедов детсадов
Лучница из Бурятии выиграла чемпионат Агинского округа
Лучница из Бурятии выиграла чемпионат Агинского округа
Общество, 20.04.2021
Спортсмены соревновались в стрельбе из лука по бурятским правилам
В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы
В Бурятии названы победители конкурса либретто национальной оперы
Общество, 20.04.2021
Экспертный совет отобрал заявки Басаа Валеры, Баира Дондокова и Веры Куприяновой
От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
От коронавируса привились менее 5% жителей Бурятии
Общество, 20.04.2021
По плану, к лету темпы вакцинации должны значительно вырасти
В Улан-Удэ отказались от шествия «Бессмертного полка»
В Улан-Удэ отказались от шествия «Бессмертного полка»
Общество, 20.04.2021
«Бессмертный полк» вновь пройдёт в онлайн-формате
Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс
Осуждённая из Улан-Удэ выиграла всероссийский творческий конкурс
Общество, 20.04.2021
Отбывающая наказание в колонии женщина написала картину и стихотворение
В улан-удэнской колонии появился памятник Матери
В улан-удэнской колонии появился памятник Матери
Общество, 20.04.2021
Скульптуру создали сами осуждённые
В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения
В Улан-Удэ отмывают остановки и дорожные ограждения
Общество, 20.04.2021
Уборка проводится с помощью большой щётки на «КамАЗе»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^