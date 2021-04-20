Забайкальская команда прошла в финал первенства России
ФК «Чита-2007», команда центра подготовки юных футболистов футбольного клуба «Чита», стала чемпионом финальных игр первенства России «Зона МОО СФФ «Сибирь» по футболу сезона 2020/2021, который проходил в Новосибирске с 14 по 19 апреля. Тренирует команду Андрей Крейсманн.
- В стартовой игре забайкальские футболисты победили «Динамо-Барнаул» – 2:1. Следом сыграли вничью с хозяевами состязаний – «Новосибирском» со счётом 1:1. Затем минимально одолели иркутский «Байкал» (1:0) и томскую «Томь» (2:1). И в заключительном матче разошлись миром с красноярским «Енисеем». Эти результаты позволили читинской команде занять первое место в турнире. Впервые в истории детско-юношеский коллектив из Читы сыграет на таком высоком уровне, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».
Теперь команда примет участие во всероссийском финале страны, который пройдёт в мае в Крымске (Краснодарский край), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Футболисты Читы победили на межрегиональном первенстве
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