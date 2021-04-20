Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными
Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру и сообщила о необеспечении её ребёнка-инвалида бесплатными лекарствами.
Мальчик страдает сахарным диабетом 1 типа, он инсулинозависимый. В феврале 2020 года врач-эндокринолог выписал ребёнку лекарственные препараты, а также тест-полоски для измерения уровня сахара в крови.
- Городская поликлиника № 6 препараты ребёнку не предоставила, родителям пришлось самостоятельно покупать лекарства, - сообщает прокуратура Бурятии.
По иску прокурора района Верховный суд Бурятии взыскал с министерства здравоохранения взысканы деньги, затраченные на приобретение лекарственных препаратов – это 11,6 тысяч рублей. Также на министерство возложена обязанность организовать обеспечение лекарствами и тест-полосками, а на городскую поликлинику – предоставить эти препараты ребёнку-инвалиду, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Раньше льготную ипотеку давали только на покупку готового жилья
В реанимации находятся более 60 пациентов с COVID-19
Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными
Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая
Людмилу Анфиногенову наградили за вклад в борьбу с COVID-19
Молодые люди обучаются по договорам целевой подготовки
Проверить свои знания могут все желающие
Гостей праздника ждут народные игры, хороводы и детская ярмарка
В Улан-Удэ порывы ветра будут достигать 11 м/с
В межрегиональном проекте принимают участие чтецы из Монголии, Бурятии и Забайкалья
Пятая неделя Великого поста была посвящена памяти преподобной Марии Египетской
Четвёртый год подряд военные инженеры приходят на помощь жителям Джидинского района
В Новоселенгинске прошли мероприятия, посвящённые памяти Николая Бестужева
Обладатель гран-при получит 300000 рублей
По его итогам будет определён постоянный перевозчик сроком на пять лет