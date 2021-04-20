В Улан-Удэ ребёнку с диабетом не выдали бесплатных лекарств

Мать была вынуждена покупать лекарства, которые должны быть бесплатными



Жительница Улан-Удэ обратилась в прокуратуру и сообщила о необеспечении её ребёнка-инвалида бесплатными лекарствами.



Мальчик страдает сахарным диабетом 1 типа, он инсулинозависимый. В феврале 2020 года врач-эндокринолог выписал ребёнку лекарственные препараты, а также тест-полоски для измерения уровня сахара в крови.



- Городская поликлиника № 6 препараты ребёнку не предоставила, родителям пришлось самостоятельно покупать лекарства, - сообщает прокуратура Бурятии.



По иску прокурора района Верховный суд Бурятии взыскал с министерства здравоохранения взысканы деньги, затраченные на приобретение лекарственных препаратов – это 11,6 тысяч рублей. Также на министерство возложена обязанность организовать обеспечение лекарствами и тест-полосками, а на городскую поликлинику – предоставить эти препараты ребёнку-инвалиду, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





