Вылов запрещается с использованием всех средств, за исключением удочек
В Забайкальском крае установлены сроки запрета добычи водных биологических ресурсов. В сроки, запретные для добычи водных биоресурсов, запрещается вылов хариуса, ленка, тайменя, щуки.
- Вылов рыбы запрещается с использованием всех средств, за исключением применения удочек всех систем и наименований с использованием гаммаруса в качестве наживки, не более одной удочки у гражданина с количеством крючков одинарного, двойника либо тройника, не более двух штук с берега без использования плавучих средств, а также с ледового покрова водного объекта рыбохозяйственного значения, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.
С 20 апреля по 30 июня и с 15 сентября по 31 октября введён запрет на реках Хилок и Чикой, а также на их притоках. В реках Аргунь, Онон и их притоках запрещается ловить рыбу с 10 апреля по 31 мая.
В пойменных озёрах и протоках рек Аргунь и Онон запрет действует с 10 апреля по 30 июня. В реках Чара, Витим, Олёкма и их притоках – с 1 мая по 30 июня и с 1 сентября по 15 октября, а в пойменных озёрах этих же рек – с 20 мая по 30 июня. В реках Ингода и Шилка, в их притоках и пойменных озёрах, а также в озёрах Ивано-Арахлейской группы и озёрах бассейна реки Амур - с 20 апреля по 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье установлены сроки запрета вылова рыбы
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