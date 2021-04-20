В Улан-Удэ появилась улица Милонитовая

Ранее в городе появились улицы Милая, Нежная и Ласковая



В посёлке Таёжный в Улан-Удэ появилась новая улица – ей присвоили название Милонитовая. Название уже внесено в государственный адресный реестр, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в комитет по архитектуре и градостроительству с заявлением о присвоении улицы наименования.



В прошлом году присвоили названия 14 улицам Улан-Удэ: улица Мангальная в ДНТ «Дорожник», улица Мастеров в Светлом, улица Доблести на Верхней Берёзовке, проезд 1-й Хонгодорский и проезд 2-й Хонгодорский в ДНТ «Северное», улица Юго-Западная в 127 микрорайоне, улица Любимая, проезд Дамдина Фролова в 18 квартале, улица Намдыка Цыбенова в Светлом и улицы Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.



В феврале этого года появилось ещё пять новых улиц и один переулок. Так, в посёлке Таёжный появился переулок Верхний, а в посёлке Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода.



Справка:



Милонит – это раздроблённая, тонкоперетёртая горная порода, образовавшаяся в процессе движения горных масс по поверхности тектонических разрывов. Это конечная стадия дробления горной породы до частиц микроскопического размера. Известны зоны милонита вдоль крупных региональных надвигов Урала, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, достигающие нескольких сотен метров ширины и прослеживающиеся по простиранию на десятки километров.





