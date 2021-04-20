Представители прокуратуры Бурятии побеседовали со студентами

Молодые люди обучаются по договорам целевой подготовки



Работники отдела кадров прокуратуры Бурятии в режиме видеоконференцсвязи провели встречу со студентами 1 - 4 курсов Уральского государственного юридического университета города Екатеринбург. Студенты обучаются по договорам целевой подготовки с дальнейшим трудоустройством в органах прокуратуры республики.



- Слушателям рассказали о роли органов прокуратуры в соблюдении законности и правопорядка, об основных направлениях деятельности надзорного ведомства. Будущим работникам прокуратуры разъяснили нормы антикоррупционного законодательства, а также запреты, ограничения и обязанности, установленные для прокурорских работников. Интерес аудитории вызвала тема «Психологические основы антикоррупционного поведения государственных служащих», - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.



По окончании мероприятия студенты получили ответы на все интересующие вопросы, высказали пожелания использовать формат подобных встреч в дальнейшем.

