В Бурятии суд освободил пенсионерку от уплаты исполнительского сбора

У женщины и так вычитают половину пенсии



Жительница Бурятии обратилась в суд с административным исковым заявлением об освобождении от уплаты исполнительского сбора, взысканного по постановлению судебного пристава-исполнителя.



Пожилая женщина указала, что не могла исполнить решение суда о взыскании с неё задолженности в силу объективных причин. Она является пенсионером по старости, из её пенсии производились удержания в размере 50%.



Советский районный суд освободил женщину от уплаты исполнительского сбора.



- Установлено, что из пенсии действительно производились удержания по исполнительному производству, от исполнения решения суда она не уклонялась, исполнить его в установленные сроки не имела возможности, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Бурятия оставила решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу службы судебных приставов – без удовлетворения.

