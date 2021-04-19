У женщины и так вычитают половину пенсии
Жительница Бурятии обратилась в суд с административным исковым заявлением об освобождении от уплаты исполнительского сбора, взысканного по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Пожилая женщина указала, что не могла исполнить решение суда о взыскании с неё задолженности в силу объективных причин. Она является пенсионером по старости, из её пенсии производились удержания в размере 50%.
Советский районный суд освободил женщину от уплаты исполнительского сбора.
- Установлено, что из пенсии действительно производились удержания по исполнительному производству, от исполнения решения суда она не уклонялась, исполнить его в установленные сроки не имела возможности, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Бурятия оставила решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу службы судебных приставов – без удовлетворения.
В Бурятии суд освободил пенсионерку от уплаты исполнительского сбора
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
В середине мая состоится второй этап конкурса
Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Спортсмены из Тулуна и Братска стали третьими в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг
В овраге будет общественный огород без полива
Лучшим игроком турнира стал Максим Широнов
Учительница городской школы №47 победила в республиканском конкурсе классных руководителей
Спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» соревнований по греко-римской борьбе
Спортсмены республики завоевали 8 медалей в Калининграде
На дорогу вышли сотрудники ГИБДД и врачи
Золотые награды достались Андрею Рассадину и Сергею Каргину
Звезду гламура порадовала национальная бурятская кухня
Сельчанам придётся ездить в объезд
Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева обещала вернуться в Бурятию