На дорогу вышли сотрудники ГИБДД и врачи
В Баргузинском районе Бурятии медики поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Алкоголь и дорога несовместимы». Врачи местной больницы предостерегли сельчан от управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Сотрудники ГИБДД разъяснили автомобилистам меры административной и уголовной ответственности за данное нарушение, а также привели примеры ДТП с участием пьяных водителей. Медики, в свою очередь, рассказали, как влияет алкоголь на организм человека.
- Даже небольшое количество спиртного оказывает огромное влияние на сознание человека, поэтому он воспринимает окружающую реальность в искаженном виде. Управление транспортом в таком состоянии является крайне опасным и может повлечь дорожно-транспортное происшествие, - отметили врачи.
Всех участников профилактической акции организаторы призвали не оставлять без внимания факты управления транспортом в нетрезвом виде и своевременно сообщать о нарушителях в полицию.
Акцию «Алкоголь и дорога несовместимы» провели в Бурятии
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