Акцию «Алкоголь и дорога несовместимы» провели в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

На дорогу вышли сотрудники ГИБДД и врачи



В Баргузинском районе Бурятии медики поддержали профилактическую акцию Госавтоинспекции «Алкоголь и дорога несовместимы». Врачи местной больницы предостерегли сельчан от управления транспортным средством в состоянии опьянения.



Сотрудники ГИБДД разъяснили автомобилистам меры административной и уголовной ответственности за данное нарушение, а также привели примеры ДТП с участием пьяных водителей. Медики, в свою очередь, рассказали, как влияет алкоголь на организм человека.



- Даже небольшое количество спиртного оказывает огромное влияние на сознание человека, поэтому он воспринимает окружающую реальность в искаженном виде. Управление транспортом в таком состоянии является крайне опасным и может повлечь дорожно-транспортное происшествие, - отметили врачи.



Всех участников профилактической акции организаторы призвали не оставлять без внимания факты управления транспортом в нетрезвом виде и своевременно сообщать о нарушителях в полицию.

