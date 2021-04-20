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В Бурятии сохранится ветреная погода

В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ порывы ветра будут достигать 11 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 апреля по республике местами небольшой мокрый снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного.

Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10, по юго-западным и северным районам порывы до 16 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -8,-13, днём +10,+15, местами +1,+6.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью 0,+2, днём +11,+13.
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