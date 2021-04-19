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Иркутские борцы взяли медали первенства России

Иркутские борцы взяли медали первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» соревнований по греко-римской борьбе

Спортсмены Иркутской области Алан Тотров и Назар Жен-хо стали призёрами первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Алексеевича Бормана. Турнир проходил с 13 по 16 апреля в Уфе и собрал около 490 борцов из 63 субъектов РФ.

Алан Тотров выступал в весовой категории 62 кг, где за медали боролись 42 участника первенства страны. Он завоевал серебряную медаль, уступив в финале спортсмену из Краснодарского края Назару Берковскому, который стал победителем турнира. Бронзовые медали в этом весе выиграли Михаил Шкарин (Липецкая область) и Хамзат Дакаев (Чеченская республика).

Назар Жен-хо взял бронзовую награду в весовой категории 100 кг. Первое место в этом весе занял Адам Салбиев из Кабардино-Балкарской республики, второе место – Руслан Крмаджян из Ростовской области. Ещё одна «бронза» – у Никиты Арсентьева из Челябинской области.

По итогам первенства страны Алан Тотров и Назар Жен-хо включены в состав сборной команды России. Впереди у ребят сборы, после которых будет принято решение об участии в международных турнирах, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутская область спорт греко-римская борьба первенство России
 
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