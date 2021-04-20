Проверить свои знания могут все желающие
Первый Байкальский экологический диктант пройдёт в Иркутской области 12 мая в 15:00. Мероприятие проводится в рамках Года Байкала.
- Цель акции – повышение уровня экологической культуры населения и информированности об уникальности природных комплексов озера Байкал, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Принять участие и проверить свои знания могут все желающие, независимо от возраста и гражданства, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Адреса всех площадок будут опубликованы на официальных информационных ресурсах организаторов диктанта. Написание диктанта планируется в очном формате.
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В Иркутской области напишут Байкальский экодиктант
Общество, Фото:
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