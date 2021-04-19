Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались платить ипотеку

Супруги состоят в запрещённом экстремистском обществе



В Иркутске муж и жена, считающие себя гражданами СССР, отказались платить ипотеку и лишились квартиры.



Семейная пара состоит в межрегиональном общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси», признанном экстремистским и запрещённым на территории России.



- У судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов солидарно 1,6 млн рублей в пользу банка. Должники не признавали себя гражданами Российской Федерации, утверждали, что являются гражданами СССР, не признают действующую власть и её законы, следовательно, не готовы платить за кредитные обязательства. При этом ссуду в банке они оформляли, как граждане Российской Федерации, - сообщили в УФССП по Иркутской области.



Судебный пристав арестовал залоговое имущество – однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске. Также вынесен исполнительский сбор на сумму 112 тысяч рублей. Недвижимость была передана на торги. Полученных от принудительной продажи квартиры денег оказалось достаточно для погашения задолженности.





