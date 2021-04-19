Супруги состоят в запрещённом экстремистском обществе
В Иркутске муж и жена, считающие себя гражданами СССР, отказались платить ипотеку и лишились квартиры.
Семейная пара состоит в межрегиональном общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси», признанном экстремистским и запрещённым на территории России.
- У судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с супругов солидарно 1,6 млн рублей в пользу банка. Должники не признавали себя гражданами Российской Федерации, утверждали, что являются гражданами СССР, не признают действующую власть и её законы, следовательно, не готовы платить за кредитные обязательства. При этом ссуду в банке они оформляли, как граждане Российской Федерации, - сообщили в УФССП по Иркутской области.
Судебный пристав арестовал залоговое имущество – однокомнатную квартиру в микрорайоне Синюшина гора в Иркутске. Также вынесен исполнительский сбор на сумму 112 тысяч рублей. Недвижимость была передана на торги. Полученных от принудительной продажи квартиры денег оказалось достаточно для погашения задолженности.
Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались платить ипотеку
Общество, Фото:
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