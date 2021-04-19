«Проведём наш главный спортивный праздник»: Вячеслав Дамдинцурунов оценил ход подготовки к сельским играм

Общество, Фото: пресс-служба главы и правительства РБ

Кижингинский район Бурятии готовится принять спортсменов из районов республики



Осмотр объектов, которые уже через несколько месяцев примут гостей и участников соревнований, министр спорта Бурятии начал со школы в улусе Эдэрмэг.



Готовиться к проведению самых ярких республиканских соревнований здесь начали довольно давно - построили новый спортзал, в котором школьники играют в мини-футбол и волейбол, обновили котельную, закупили новое оборудование для школьной столовой. Школа сможет принять 150 спортсменов.



Ещё 54 атлета смогут комфортно разместиться в общежитии, которое находится в райцентре. Здание общежития капитально отремонтировали: провели сюда централизованное отопление и воду. Комнаты в современном хостеле оснащены всем необходимым, здесь есть и душевые, и кухня и благоустроенные санузлы. До места, где развернутся главные спортивные баталии, рукой подать - совсем рядом удобный и современный универсальный спортивный комплекс. Как отметил Вячеслав Дамдинцурунов, строительство этого масштабного спортивного объекта стало возможно благодаря «дальневосточной субсидии».



Комплекс был готов принять сельские игры ещё в прошлом году, но пандемия внесла свои коррективы. Пока на центральном стадионе занимаются команды по мини-футболу и футболу, проводят забеги легкоатлеты. Уже через пару месяцев здесь состоится официальное открытие XVIII республиканских летних сельских спортивных игр. Министр спорта высоко оценил подготовку районных властей к важному событию в спортивной жизни Бурятии.



- Все объекты готовы, центром соревнование станет стадион, на котором пройдёт открытие игр. Сейчас я оцениваю готовность района на 90%. Есть небольшие недостатки, но я думаю, что все они будут устранены, и мы всей республикой успешно проведём наш очередной самый главный спортивный праздник, - резюмировал Вячеслав Дамдинцурунов.



Напомним, что сельские спортивные игры пройдут в Бурятии уже в восемнадцатый раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.

