Школьников Бурятии посвятили в юные лесники

Школьное лесничество «Вереск» пополнилось новыми членами
В Калёновской школе Иволгинского района Бурятии юные лесники приняли в школьное лесничество «Вереск» ещё 20 юных защитников леса.
Ребят ожидал квест с различными заданиями для проверки их знаний. Первое задание для детей - сортировка мусора. Бумагу, пластик и стекло ребята распределяли по времени разложения, что почти не составило трудностей. Следующая задача была сложнее – разгадывание лесных ребусов, но и с этим дети справились отлично. Школьники продемонстрировали отличные знания о лесных растениях, животных, а также тушении и профилактики лесных пожаров.
За правильные ответы на вопросы ребята получали карточки с буквами, из которых им было необходимо составить слово.
- Ребята ответили правильно на все вопросы, а из полученных карточек получилось название нашего школьного лесничества – «Вереск», потому что мы теперь большая, дружная семья! - поделилась руководитель школьного лесничества «Вереск» Ольга Василевская.
В организации мероприятия принимали участие сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества.
- Дети частенько выезжают с нами на посадки, уборку и другие мероприятия. Мы всегда поддерживаем связь с ребятами, помню, когда они были ещё совсем маленькими, а сейчас они уже строят планы и хотят стать лесниками, - с улыбкой рассказывает заместитель руководителя Иволгинского лесхоза Евгений Алексеев.
В конце мероприятия новобранцам вручили удостоверения юного лесника и повязали галстук. Ребята пообещали оберегать лесные богатства родного края, бережно относиться к окружающей среде и животным. Теперь в школьном лесничестве «Вереск» 44 участника.
Школьное лесничество «Вереск» образовалось в 2014 году. Его участники увлечены единым делом – изучением природы, посадкой деревьев и кустарников, охраной лесных участков, оказанием помощи в охране леса. Это также и способ приобретения знаний по биологии, географии, экологии и другим наукам, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Школьников Бурятии посвятили в юные лесники
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Проведём наш главный спортивный праздник»: Вячеслав Дамдинцурунов оценил ход подготовки к сельским играм
Кижингинский район Бурятии готовится принять спортсменов из районов республики
Школьное лесничество «Вереск» пополнилось новыми членами
В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Дора Егоровна трудилась в патологоанатомическом отделении республиканской больницы четверть века
Команды соскучились по зрителям
Лосолма Протасова рассказала о совместной работе с известной российской актрисой
Учительница из улан-удэнской гимназии оказалась быстрее всех
По словам специалиста, такого числа волков в республике не было даже в военное время
Показатели заболеваемости упали до летних цифр
В статье перечислили 10 причин, по которым стоит приехать в солнечную республику
Подснежники зацвели, несмотря на -12 градусов
Действовало четыре лесных пожара
Аферисты сказали своей жертве, что выявляют недобросовестных сотрудников банка
Процедуру провели без необходимых документов
В дело вмешалась прокуратура