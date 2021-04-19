Школьников Бурятии посвятили в юные лесники

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Школьное лесничество «Вереск» пополнилось новыми членами



В Калёновской школе Иволгинского района Бурятии юные лесники приняли в школьное лесничество «Вереск» ещё 20 юных защитников леса.



Ребят ожидал квест с различными заданиями для проверки их знаний. Первое задание для детей - сортировка мусора. Бумагу, пластик и стекло ребята распределяли по времени разложения, что почти не составило трудностей. Следующая задача была сложнее – разгадывание лесных ребусов, но и с этим дети справились отлично. Школьники продемонстрировали отличные знания о лесных растениях, животных, а также тушении и профилактики лесных пожаров.



За правильные ответы на вопросы ребята получали карточки с буквами, из которых им было необходимо составить слово.



- Ребята ответили правильно на все вопросы, а из полученных карточек получилось название нашего школьного лесничества – «Вереск», потому что мы теперь большая, дружная семья! - поделилась руководитель школьного лесничества «Вереск» Ольга Василевская.



В организации мероприятия принимали участие сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества.



- Дети частенько выезжают с нами на посадки, уборку и другие мероприятия. Мы всегда поддерживаем связь с ребятами, помню, когда они были ещё совсем маленькими, а сейчас они уже строят планы и хотят стать лесниками, - с улыбкой рассказывает заместитель руководителя Иволгинского лесхоза Евгений Алексеев.



В конце мероприятия новобранцам вручили удостоверения юного лесника и повязали галстук. Ребята пообещали оберегать лесные богатства родного края, бережно относиться к окружающей среде и животным. Теперь в школьном лесничестве «Вереск» 44 участника.



Школьное лесничество «Вереск» образовалось в 2014 году. Его участники увлечены единым делом – изучением природы, посадкой деревьев и кустарников, охраной лесных участков, оказанием помощи в охране леса. Это также и способ приобретения знаний по биологии, географии, экологии и другим наукам, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

