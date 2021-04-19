Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»

В середине мая состоится второй этап конкурса



В Забайкальском крае проходит отборочный тур межрегионального молодёжного студенческого фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия». Финальный очный этап проведут в Чите с 14 по 16 мая.



- На организацию Минфин направил 550 тысяч рублей. Фестиваль в этом году проходит впервые, поэтому мне хотелось бы призвать всех забайкальцев не оставаться равнодушными и посетить акции, концерты и флешмобы, которые пройдут под эгидой фестиваля, - рассказала министр финансов края Вера Антропова.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в рамках фестиваля планируется сотрудничество с разными регионами России и странами мира. В числе известных гостей фестиваля – Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост», финалистка шоу «Голос» Тина Кузнецова и знаменитая бурятская вокалистка Намгар Лхасаранова.



Напомним, что конкурсанты соревнуются по четырём номинациям: традиционное исполнительство «Культура моего народа», сценическое народное исполнительство «Традиция и современность», фольклорная хореография «Народная пляска» и декоративно-прикладное творчество «Традиционные ремёсла». Отдельно оцениваются участники, выступающие в категориях «Профессиональное исполнительство», «Самодеятельное исполнительство» и «Творчество без границ» (лица с ограниченными возможностями здоровья) в возрастных группах: от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет, от 26 до 35 лет и смешанная возрастная группа.



Возрастное ограничение 12+

