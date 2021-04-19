 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 апреля

18 апреля

Популярное

Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»

Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»
Общество,  Фото:pixabay.com
В середине мая состоится второй этап конкурса

В Забайкальском крае проходит отборочный тур межрегионального молодёжного студенческого фестиваля-конкурса культурного наследия «Даурия». Финальный очный этап проведут в Чите с 14 по 16 мая.

- На организацию Минфин направил 550 тысяч рублей. Фестиваль в этом году проходит впервые, поэтому мне хотелось бы призвать всех забайкальцев не оставаться равнодушными и посетить акции, концерты и флешмобы, которые пройдут под эгидой фестиваля, - рассказала министр финансов края Вера Антропова.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, в рамках фестиваля планируется сотрудничество с разными регионами России и странами мира. В числе известных гостей фестиваля – Дмитрий Ревякин и группа «Калинов мост», финалистка шоу «Голос» Тина Кузнецова и знаменитая бурятская вокалистка Намгар Лхасаранова.

Напомним, что конкурсанты соревнуются по четырём номинациям: традиционное исполнительство «Культура моего народа», сценическое народное исполнительство «Традиция и современность», фольклорная хореография «Народная пляска» и декоративно-прикладное творчество «Традиционные ремёсла». Отдельно оцениваются участники, выступающие в категориях «Профессиональное исполнительство», «Самодеятельное исполнительство» и «Творчество без границ» (лица с ограниченными возможностями здоровья) в возрастных группах: от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет, от 26 до 35 лет и смешанная возрастная группа.

Возрастное ограничение 12+
Забайкальский край фестиваль конкурс молодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоялось первенство по спортивному ориентированию
В Бурятии состоялось первенство по спортивному ориентированию
Экономика, 19.04.2021
Соревнования проводились в Селенгинском районе
Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»
Забайкалье принимает межрегиональный фестиваль «Даурия»
Общество, 19.04.2021
В середине мая состоится второй этап конкурса
В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
В Бурятии определили чемпионов по легкоатлетическому кроссу
Общество, 19.04.2021
Соревнования бегунов состоялись на прошлой неделе в Улан-Удэ
Улан-удэнцы смогут выиграть призы в трамвае
Улан-удэнцы смогут выиграть призы в трамвае
Общество, 19.04.2021
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Боксёры Иркутской области выиграли награды первенства России
Боксёры Иркутской области выиграли награды первенства России
Общество, 19.04.2021
Спортсмены из Тулуна и Братска стали третьими в весовых категориях до 80 кг и свыше 80 кг
Улан-удэнцы создают «сады на отходах»
Улан-удэнцы создают «сады на отходах»
Общество, 19.04.2021
В овраге будет общественный огород без полива
Футболисты Улан-Удэ завоевали «серебро» в Сочи
Футболисты Улан-Удэ завоевали «серебро» в Сочи
Общество, 19.04.2021
Лучшим игроком турнира стал Максим Широнов
Улан-удэнка стала «самой классной классной» Бурятии
Улан-удэнка стала «самой классной классной» Бурятии
Общество, 19.04.2021
Учительница городской школы №47 победила в республиканском конкурсе классных руководителей
Иркутские борцы взяли медали первенства России
Иркутские борцы взяли медали первенства России
Общество, 19.04.2021
Спортсмены завоевали «серебро» и «бронзу» соревнований по греко-римской борьбе
Борцы Бурятии стали третьими на чемпионате России
Борцы Бурятии стали третьими на чемпионате России
Общество, 19.04.2021
Спортсмены республики завоевали 8 медалей в Калининграде
Акцию «Алкоголь и дорога несовместимы» провели в Бурятии
Акцию «Алкоголь и дорога несовместимы» провели в Бурятии
Общество, 19.04.2021
На дорогу вышли сотрудники ГИБДД и врачи
Гиревики Бурятии выиграли межокружной чемпионат
Гиревики Бурятии выиграли межокружной чемпионат
Общество, 19.04.2021
Золотые награды достались Андрею Рассадину и Сергею Каргину
Сергей Зверев для ресторана облачился в бурятский наряд
Сергей Зверев для ресторана облачился в бурятский наряд
Общество, 19.04.2021
Звезду гламура порадовала национальная бурятская кухня
В Бурятии перекрыли аварийный мост
В Бурятии перекрыли аварийный мост
Общество, 19.04.2021
Сельчанам придётся ездить в объезд
Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева: «Теперь в моём сердце есть и Байкал»
Олимпийская чемпионка Ольга Зайцева: «Теперь в моём сердце есть и Байкал»
Общество, 19.04.2021
Бывшая биатлонистка Ольга Зайцева обещала вернуться в Бурятию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^