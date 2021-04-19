В межрегиональном проекте принимают участие чтецы из Монголии, Бурятии и Забайкалья
В Забайкальском крае набирает обороты межрегиональная акция «Читаем бурятскую классику вместе». На первом этапе проекта, который близится к завершению, в адрес организаторов поступило более 50 работ.
- Первый этап акции, который продлится до 30 апреля, посвящён 90-летию со дня рождения поэта Цыдыпа Жамбалова. К нам поступило более 50 видеоматериалов от наших участников с чтением произведений автора-юбиляра. Их создавали библиотекари, ветераны труда, педагоги, студенты и учащиеся общеобразовательных школ из разных регионов Забайкальского края, Монголии, Бурятии. Мы приглашаем всех желающих принять участие во втором этапе, который будет проходить в мае, и приурочен к 105-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста Жамсо Тумунова, – рассказали в Забайкальской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано.
Стать участниками акции могут все желающие. Для этого необходимо прочитать произведение одного из этих авторов, записать на видео и отправить на электронный адрес: agalibr@mail.ru. Видеоролики будут размещены на YouTube-канале администрации Агинского Бурятского округа, на официальных сайтах учреждений организаторов и библиотек-участников.
Акция будет проходить в шесть этапов. Проект приурочен к юбилейным датам бурятских писателей: 80-летию Гарма-Доди Дамбаева, 90-летию Цыдыпа Жамбалова, 100-летию со дня рождения Даширабдана Батожабая, 105-летию Жамсо Тумунова, 110-летию Балдан Санжина и 140-летию Цыбена Жамцарано. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
Желающих приглашают на акцию по чтению бурятской классики
Общество, Фото:
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