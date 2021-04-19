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Гидрометцентр сделал прогноз по пожарной опасности Бурятии

Гидрометцентр сделал прогноз по пожарной опасности Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность

Четвёртый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также юго-западе Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

- Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана - там высокая пожарная опасность. Кроме того, высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая - это значит четвёртый класс пожарной опасности, - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая ситуация не характерна для середины апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском и Тункинском районах. На утро лесных пожаров в республике не было.
лесные пожары
 
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