В Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Четвёртый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти объявлен на западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также юго-западе Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
- Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана - там высокая пожарная опасность. Кроме того, высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая - это значит четвёртый класс пожарной опасности, - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такая ситуация не характерна для середины апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии тушили четыре лесных пожара. Они действовали в Улан-Удэ, Джидинском, Заиграевском и Тункинском районах. На утро лесных пожаров в республике не было.
Гидрометцентр сделал прогноз по пожарной опасности Бурятии
Общество, Фото:
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